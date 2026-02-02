Lumina Copper busca asegurar continuidad en minera Caserones con proyecto de US$150 millones ingresado al SEIA

La minería en el país experimentó un notable incremento en la inversión, alcanzando un total de 6.458 millones de dólares en proyectos aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) al cierre del año 2025.

Este aumento en la inversión refleja un interés renovado en el sector minero, que ha sido considerado clave para el desarrollo económico del país. Las cifras indican que los proyectos aprobados abarcan diversas áreas de la minería, lo que sugiere un crecimiento diversificado en la industria.

El SEA, encargado de evaluar los impactos ambientales de los proyectos, ha jugado un papel fundamental en la aprobación de estas iniciativas, asegurando que se cumplan con los estándares ambientales necesarios. Este proceso es crucial para garantizar que la expansión de la minería no comprometa la sostenibilidad ambiental del país.

El aumento en la inversión también puede estar relacionado con la creciente demanda de minerales a nivel internacional, así como con políticas gubernamentales que buscan fomentar el desarrollo de la minería como motor de crecimiento económico. Las autoridades han destacado la importancia de este sector para la creación de empleo y el impulso de la economía local.

A medida que el sector minero continúa evolucionando, se espera que la inversión siga siendo un tema central en las discusiones sobre el futuro económico del país, especialmente en un contexto global donde los recursos minerales son cada vez más valorados.

En el contexto de la minería, es relevante mencionar que el país cuenta con importantes reservas de minerales, lo que lo posiciona favorablemente en el mercado internacional. La inversión en este sector no solo beneficia a las empresas mineras, sino que también tiene un impacto significativo en las comunidades locales y en la economía nacional.