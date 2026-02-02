Claudio Valdivia rinde homenaje a su abuela fallecida en Fiebre de Baile y dedica su actuación a su madre y familia

La reciente emisión de «Fiebre de Baile» en Chilevisión se destacó por un emotivo homenaje de Claudio Valdivia, quien dedicó su actuación a su familia tras una dolorosa pérdida.

Claudio Valdivia, hermano del conocido futbolista Jorge Valdivia, sorprendió a los espectadores al dedicar su presentación a su madre y a su familia, en un momento que estuvo marcado por la tristeza. Según el propio Valdivia, el inicio de este año ha sido complicado para su familia, ya que el 4 de enero recibieron la lamentable noticia del fallecimiento de su abuela, un evento que afectó profundamente a su familia materna.

Al finalizar su coreografía, Claudio tuvo la oportunidad de hablar con la animadora Diana Bolocco, a quien expresó sus sentimientos en un mensaje conmovedor. “Quiero dedicar esta presentación especialmente a la familia de mi mamá, y sobre todo a ella, porque ayer falleció mi abuela, madre de mi madre”, comentó Valdivia, visiblemente emocionado.

En su discurso, Claudio también se dirigió a su madre y a sus tíos, reconociendo el dolor que han estado enfrentando: “Mamita, he visto cómo sufres entre ayer y hoy, al igual que tus hermanas y mis tíos. Esta actuación es para ustedes; espero que les haya dado un momento de alegría en un día tan difícil, porque sé que lo están pasando mal”.

El homenaje culminó con un sentido saludo a su abuela, Elisa Campos, quien ya no está con ellos: “Un saludo a ustedes y a mi abuelita que está en el cielo. Muchas gracias”, concluyó Claudio Valdivia, lo que provocó un emotivo aplauso tanto del público como de sus compañeros de programa.