Gobierno reafirma que terreno de Contraloría no será desalojado en megatoma de San Antonio, aclaran autoridades

Un terreno de la Contraloría General de la República no será desalojado en la megatoma de San Antonio, según el Gobierno.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha aclarado que el terreno de propiedad de la Contraloría, específicamente la parcela 14, no forma parte de los terrenos que serán desalojados en el contexto de la megatoma de San Antonio. Esta aclaración surge tras la difusión de información por parte de Radio Bío Bío, que indicaba que dicho terreno estaba incluido en el proceso de desalojo.

En un comunicado oficial, el Minvu especificó que los terrenos que están siendo evaluados para el desalojo corresponden a la causa rol P-1972-2023, que incluye lotes específicos como el 1ª, parcela 11, parcela 13, parcela 15, y otros lotes designados como 1A-1G, 1A-1J y 1A-1L. Estos son los únicos terrenos que están bajo orden de desalojo, y no se contempla la parcela 14 de la Contraloría en este proceso.

“Esta información fue puesta a disposición de la Delegación Presidencial Regional, encargada de llevar adelante el desalojo en coordinación con los representantes de la Inmobiliaria San Antonio, propietaria de los terrenos mencionados”, indicaron desde el Minvu. Además, enfatizaron que no ha habido error en la información proporcionada sobre la situación de la parcela 14.

Sin embargo, es importante señalar que la sentencia de la Corte Suprema que ordena el desalojo menciona explícitamente la parcela 14, al referirse a la ocupación ilegal de los predios por parte de los ocupantes. En el fallo se menciona que la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. presentó un recurso de protección contra los ocupantes de la “Hijuela Llo-Lleo” y la “Parcela Catorce”, ubicados en las comunas de San Antonio y Cartagena, lo que ha generado confusión sobre la situación legal de este terreno.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, al ser consultado sobre el tema, no descartó que la parcela de la Contraloría pudiera estar involucrada en el proceso de desalojo. Riquelme indicó que se solicitará al propietario que aclare la situación para poder avanzar con el desalojo según lo planeado. “Pareciera que hay algún antecedente en un sector que tiene un traslape de propiedades”, comentó, añadiendo que se comunicará oficialmente si surgen complicaciones en el proceso de desocupación.