¿Cuál es la carrera sin PAES que garantiza 100% de empleabilidad y sueldos de hasta $1,9 millones?

El proceso de postulación a las carreras universitarias en Chile comenzó el lunes tras la publicación de los resultados de la PAES 2025, y se extenderá hasta las 13:00 horas del jueves 8 de enero. Durante esta etapa, los estudiantes tienen la oportunidad de elegir entre diversas opciones académicas, aunque también existen carreras que no requieren haber rendido la PAES y que ofrecen altas tasas de empleabilidad.

Según el portal Mifuturo.cl, la única carrera en el país que garantiza un 100% de empleabilidad en el primer y segundo año de titulación, sin necesidad de haber presentado la PAES, es la Ingeniería de Ejecución en Gestión en Seguridad Privada. Esta estadística se basa en los egresados del Instituto Profesional (IP) del Valle Central, que imparte esta carrera en modalidad online con una duración de 1,5 años, más el proceso de titulación.

Los datos indican que el 85,7% de los estudiantes que se gradúan de esta carrera se mantienen en el mercado laboral tras el primer año, y los sueldos promedio al cuarto año de titulación oscilan entre $1,8 y $1,9 millones.

Además del IP del Valle Central, otras instituciones también ofrecen programas relacionados con la seguridad privada, aunque con diferentes tasas de empleabilidad. Por ejemplo, el IP Latinoamericano de Comercio Exterior (Iplacex) ofrece la carrera de Ingeniería en Administración, mención en Seguridad Privada, con un 99,7% de empleabilidad. Otras instituciones como el IP Escuela de Comercio de Santiago, el IP de Chile, el IP IACC, el IPP, el IP San Sebastián y el IPG también ofrecen carreras en este ámbito, aunque no se dispone de datos sobre su empleabilidad.

Para más información sobre la oferta académica y los detalles de cada institución, los interesados pueden consultar el portal Mifuturo.cl o los sitios web de las respectivas instituciones.