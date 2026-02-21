Gala de Viña: cinco vestidos icónicos disponibles para una segunda vida y un consumo más responsable

La Gala del Festival de Viña del Mar 2023 destacó por su enfoque en la moda sostenible, con la participación de cinco reconocidas figuras del espectáculo nacional.

Durante el evento, las celebridades desfilaron con propuestas que enfatizaban el diseño, la identidad y la circularidad en la moda. Este año, el eje central fue la recirculación de la moda, donde se presentaron tanto diseños originales como piezas reutilizadas o vintage, reafirmando el compromiso con un consumo más responsable.

Kika Silva deslumbró con un vestido exclusivo de la casa inglesa Jenny Packham, famosa en los años 80 por ser una de las favoritas de Diana de Gales. La pieza, en un delicado tono palo de rosa pálido con matices dorados, estaba adornada con 4.000 lentejuelas cosidas a mano, creando una sutil y elegante transparencia. Este diseño artesanal es uno de solo dos ejemplares existentes.

Javiera Díaz de Valdés optó por un vestido de seda del renombrado diseñador italiano Roberto Cavalli, que presentaba una aplicación de serpiente en metal en la espalda. Este vestido ya había sido utilizado anteriormente por Leonor Varela en otra edición de la Gala, lo que refuerza la tendencia de reutilizar diseños de alto valor y prolongar su vida útil.

Por su parte, Daniela Ramírez sorprendió con un smoking de terciopelo negro hecho a medida por el diseñador chileno Sergio Arias, inspirado en las divas del cine clásico. Complementó su look con joyas originales de los años 20 y un prendedor art déco elaborado por Fernando Osorio, logrando una estética atemporal que valoriza la sastrería y las piezas con historia.

La Princesa Alba presentó un vestido a medida diseñado por Diego Cajas, un creador chileno radicado en Nueva York, conocido por vestir a figuras internacionales de la música. La pieza, confeccionada en gasa, combinaba una silueta fluida en el frente con una espalda de corsetería expuesta, incorporando elementos en fieltro, cabello y encaje que evocaban el paisaje de los humedales chilenos, convirtiendo la moda en un mensaje conceptual.

Finalmente, la animadora del Festival, Karen Doggenweiler, lució un vestido halter blanco con detalles plateados y pedrería del diseñador Ali Karoui. Este vestido, que ya había sido visto en otras alfombras rojas internacionales, se presentó en la Gala como parte de una propuesta de recirculación de alta costura, demostrando que el glamour puede ser sostenible.

Tras la Gala, los vestidos utilizados por estas cinco figuras estarán disponibles para la venta a través de Paris.cl y en Vopero, lo que extiende su vida útil y acerca la alta moda a nuevas audiencias. Desde Paris, marca de Cencosud, se destacó: “La Gala de Viña es una vitrina de alto impacto para la moda, y quisimos que este año el mensaje fuera más allá del espectáculo. Apostamos por piezas con historia, por el diseño local e internacional y, sobre todo, por extender la vida útil de estos vestidos, invitando a nuestras clientas a sumarse a una forma de consumo más consciente.”