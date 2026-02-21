Explosión en Renca: Subsecretaría confirma seis víctimas fatales y 15 heridos graves tras tragedia del camión de gas

La Subsecretaría de Redes Asistenciales de Chile ha confirmado la muerte de dos mujeres más a causa de la explosión de un camión de gas en Renca, lo que eleva a seis el número total de víctimas fatales de este trágico incidente.

El suceso ocurrió el pasado jueves y, según el comunicado emitido por la Subsecretaría, las dos pacientes que fallecieron estaban internadas en la Mutual de Seguridad y sucumbieron a las graves quemaduras que sufrieron. “Lamentablemente debemos comunicar que dos de las personas internadas en la Mutual de Seguridad fallecieron esta mañana, debido a la gravedad de sus quemaduras y pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud”, indicó la entidad.

El Ministerio de Salud, en conjunto con la Mutual de Seguridad, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, manifestando su solidaridad en este momento de profundo dolor.

En cuanto a la situación de los sobrevivientes, la Subsecretaría reportó que 15 pacientes continúan hospitalizados, de los cuales 14 se encuentran en estado crítico. Estos pacientes están distribuidos en varios centros de salud:

cinco en la Mutual de Seguridad,

cuatro en el Hospital del Trabajador (ACHS),

tres en la Clínica Indisa,

dos en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central)

y uno en el Hospital Félix Bulnes.

Finalmente, se informó que no se han registrado nuevos pacientes que requieran atención ambulatoria relacionada con la explosión. La comunidad sigue en estado de shock tras este trágico evento que ha dejado una profunda huella en la localidad.