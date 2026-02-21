Rebajas en PGU: miles de pensionados afectados con descuentos de hasta $100 mil en sus pagos mensuales

Un total de 75 mil pensionados en Chile han experimentado reducciones en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) correspondiente a febrero, tras un recálculo realizado por el Instituto de Previsión Social (IPS) en el contexto de la reforma previsional. Según un informe del diario La Segunda, algunos beneficiarios han denunciado disminuciones de hasta $100 mil en sus pagos mensuales, mientras que otros han reportado caídas superiores a $40 mil.

El ajuste en la PGU se debe a la incorporación de nuevos beneficios del Seguro Social, que fueron creados por la reforma, tales como el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. Estos nuevos aportes están diseñados para incrementar la pensión base de los jubilados. Sin embargo, el cálculo de la PGU se realiza en función del total de ingresos previsionales, lo que significa que un aumento en la pensión base puede resultar en una disminución proporcional del beneficio estatal, o incluso en su extinción, dependiendo del tramo en el que se encuentre el pensionado.

Los beneficiarios que se sitúan entre los valores de pensión base establecidos reciben un porcentaje decreciente de la PGU, mientras que aquellos que superan el umbral establecido dejan de recibir el beneficio por completo. Esta situación ha generado preocupación entre los pensionados, quienes se ven afectados por la complejidad del nuevo sistema de cálculo.

