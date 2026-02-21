Pago a cuidadores: Requisitos y pasos para acceder al estipendio mensual de $32.991

El Programa de Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad ofrece un apoyo económico mensual de hasta $32.991 para quienes cuidan a personas con dependencia severa.

Este estipendio, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, está diseñado para aliviar la carga financiera de los cuidadores no remunerados. Es importante destacar que el monto recibido no se considera imponible ni se contabiliza como renta, lo que permite a los beneficiarios acceder a otros apoyos estatales que no persigan el mismo objetivo.

La postulación al programa debe ser realizada por el equipo médico del centro de atención primaria de salud correspondiente a la persona con dependencia. El pago se efectúa a través del Instituto de Previsión Social (IPS) mediante un depósito directo.

Para que un cuidador pueda beneficiarse de este estipendio, la persona con dependencia debe cumplir con varios requisitos. En primer lugar, debe estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria que le corresponda, como CESFAM, CECOF o una posta rural. Además, es necesario que el cuidador no reciba remuneración por su labor y que la persona con dependencia no esté institucionalizada en un establecimiento de larga estadía.

Si se cumplen todas estas condiciones, el estipendio se comenzará a pagar desde el mes en que se concede el beneficio, y continuará mientras se mantengan los requisitos y haya disponibilidad económica en el presupuesto del sector público. Este programa es una de las iniciativas del gobierno para apoyar a las familias que cuidan a personas con discapacidad, facilitando así su bienestar y el de sus cuidadores.