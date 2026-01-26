Colo Colo busca cerrar el fichaje de Víctor Dávila como reemplazo de Lucas Cepeda: jugador dispuesto a hacer sacrificios

Colo Colo se prepara para la temporada 2025, con refuerzos que han mostrado un buen rendimiento en la pretemporada.

El club chileno Colo Colo continúa su preparación para la próxima temporada, y hasta ahora, los nuevos fichajes han dejado una buena impresión en las primeras evaluaciones realizadas durante la pretemporada. Joaquín Sosa y Javier Méndez se perfilan como una prometedora pareja de centrales, mientras que Matías Fernández ha demostrado ser un jugador activo en el campo. Además, Maximiliano Romero ya ha comenzado a contribuir al equipo, registrando una asistencia en el partido contra Peñarol.

Sin embargo, la reciente venta de Lucas Cepeda al Elche de España ha dejado al ataque de Colo Colo algo debilitado, lo que ha llevado a la dirigencia y al entrenador Fernando Ortiz a considerar la incorporación de un nuevo delantero. En este contexto, el nombre de Víctor Dávila, actual jugador del América de México y con experiencia en la selección chilena, ha vuelto a sonar como un posible refuerzo para el equipo. Dávila, que no ocuparía un cupo de extranjero, se presenta como una opción atractiva para reemplazar a Cepeda.

Según informes recientes, el América estaría dispuesto a negociar la salida de Dávila, posiblemente a través de un préstamo. Sin embargo, el principal obstáculo en esta negociación es el elevado salario del jugador. Para facilitar su llegada al Estadio Monumental, se ha sugerido que ambos clubes podrían compartir el costo del sueldo de Dávila. Además, se ha indicado que el jugador está dispuesto a hacer sacrificios económicos para concretar su traspaso a Colo Colo. “Está haciendo todos los esfuerzos para que la negociación llegue a buen puerto. No se descarta tampoco que haga un sacrificio económico para que sea jugador de Colo Colo”, señala el medio Dale Albo.

Este miércoles se espera que haya avances en las negociaciones, ya que está programada una reunión del directorio del club a las 14:30 horas, donde se podrían discutir los detalles de la posible incorporación de Dávila y otros asuntos relacionados con el equipo. En otro ámbito, el Tribunal de Disciplina de la ANFP ha notificado que se anunciarán sanciones para los hinchas del club azul debido a desórdenes ocurridos en el último partido como locales.