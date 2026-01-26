Fallece Salvo Basile, el icónico actor de “Café con aroma de mujer”, a los 85 años tras luchar contra el cáncer

El actor colombo-italiano Salvo Basile ha fallecido a los 85 años tras una batalla contra el cáncer de estómago, según confirmó el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz.

La noticia del deceso de Basile fue anunciada por Turbay a través de su cuenta de X, donde expresó sus condolencias a la familia del actor y destacó su legado en la cultura cartagenera. En su mensaje, el alcalde se refirió a Basile como “el ‘italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada”.

Nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, Basile llegó a Colombia en 1968 a los 28 años, inicialmente como asistente del director Gillo Pontecorvo durante el rodaje de la película “Queimada”. A lo largo de su carrera, se destacó no solo como actor, sino también como locutor, productor, asistente de dirección y periodista cultural.

Su trayectoria en el cine incluye participaciones en reconocidas películas como “Cobra verde”, “Crónica de una muerte anunciada”, “La estrategia del caracol” y “Holocausto Caníbal”. En televisión, es recordado por sus papeles en telenovelas emblemáticas como “Café con aroma de mujer” y “Señora Isabel”. En sus últimos años, Basile fue el conductor del programa “Cinergia en Telecaribe”, donde presentaba cine de autos en Colombia.

El impacto de su fallecimiento ha resonado en la comunidad artística, y se ha mencionado cómo su partida ha afectado a su familia, en particular a su hija Rosa, quien ha compartido el dolor de esta pérdida. Salvo Basile deja un legado significativo en la cultura y el entretenimiento en Colombia.