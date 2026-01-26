Tormenta de nieve retrasa el regreso de Marcelo Morales a Universidad de Chile, ¿cuándo llegará finalmente?

Marcelo Morales, una de las promesas del fútbol chileno, enfrenta un retraso en su regreso a Universidad de Chile debido a condiciones climáticas adversas en Nueva York.

El joven lateral, que se formó en las divisiones inferiores de la U, tenía previsto unirse a la pretemporada del equipo tras la salida de Matías Sepúlveda, quien se trasladó a Lanús. Sin embargo, una fuerte tormenta de nieve en Nueva York, donde estaba finalizando su salida del New York Red Bulls, provocó la suspensión de múltiples vuelos, lo que ha complicado su llegada a Chile.

Fuentes cercanas a la negociación han indicado que la logística se ha reorganizado y se espera que Morales pueda llegar a Santiago este martes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Una vez en el país, el jugador se someterá a chequeos médicos antes de firmar su contrato y oficializar su regreso al club dirigido por Francisco Meneghini.

Morales regresa a Universidad de Chile en calidad de préstamo por una temporada, con una opción de compra, tras una etapa en la Major League Soccer (MLS) que no cumplió con las expectativas. La directiva de Azul Azul considera esta operación como una oportunidad favorable para reforzar la banda izquierda del equipo y aumentar la competencia defensiva sin realizar grandes inversiones.

Con la llegada de Morales, se espera que compita por un puesto con Felipe Salomoni, quien ha ganado protagonismo tras la salida de Sepúlveda. Además, el juvenil Diego Vargas también está en la lucha por un lugar en el carril izquierdo, buscando más minutos en el profesionalismo.