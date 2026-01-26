Ran Gvili, el último rehén israelí asesinado por Hamás, es repatriado a su familia tras meses de conflicto

Las autoridades israelíes han confirmado que ya no hay rehenes israelíes en la Franja de Gaza tras la repatriación del cuerpo de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en la región. Esta información fue divulgada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que destacó la importancia simbólica del regreso de Gvili para las familias afectadas por el conflicto.

Ran Gvili, un sargento de 24 años de la unidad YASSAM Negev de la Policía de Israel, fue capturado durante un enfrentamiento con militantes de Hamás. Nacido en Meitar, Gvili se encontraba en su hogar recuperándose de una fractura de hombro cuando estalló la incursión de Hamás. A pesar de su estado, decidió unirse a la lucha y participó en combates en la entrada del kibutz Alumim. Fue capturado tras quedarse sin municiones durante un prolongado enfrentamiento. Su muerte fue confirmada meses después, y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

En la comunidad de Alumim, Gvili es recordado como “Ran, el Defensor de Alumim” por su valentía durante los combates. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos lo describió como un joven de sólidos valores y un trato sereno, muy querido por su entorno.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la repatriación de Gvili como “un logro extraordinario para Israel”. En sus declaraciones, Netanyahu afirmó: “Prometimos, y yo prometí, traer de vuelta a todos, y trajimos de vuelta a todos, hasta el último”, y definió a Gvili como “un héroe de Israel”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también celebró la repatriación en su plataforma Truth Social, atribuyendo el éxito a su gestión y afirmando haber recuperado a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la operación para recuperar el cuerpo de Gvili se basó en información de inteligencia previa, complementada por nuevos datos proporcionados por Hamás a través de mediadores. Las autoridades israelíes también anunciaron que los demás cuerpos exhumados serán devueltos a sus tumbas y que el cementerio será limpiado como un gesto de respeto.

Con la repatriación de Gvili, se marca la primera vez desde 2014 que no hay rehenes israelíes en la Franja de Gaza, un hecho que ha sido celebrado por diversas comunidades, aunque también ha generado críticas en otros contextos.