Abuelita de 101 años comparte su sorprendente estilo de vida nocturno y su secreto para una longevidad plena

Jiang Yueqin, una mujer de 101 años de la provincia china de Zhejiang, ha compartido los hábitos que, según ella y su familia, han sido fundamentales para alcanzar una vida longeva y saludable.

A lo largo de su vida, Jiang se dedicó al cuidado de sus siete hijos como ama de casa. Sin embargo, en los últimos años ha adoptado lo que su familia describe como un “estilo de vida inverso”. Este cambio en su rutina diaria ha llamado la atención, ya que actualmente se mantiene despierta hasta las dos de la madrugada viendo televisión y se levanta de manera natural alrededor de las diez de la mañana. Su día comienza con una taza de té verde fuerte, un hábito que considera esencial.

“Mi mamá es como una jovencita, es una auténtica noctámbula”, comentó su hija, Yao Songping, quien añadió que, a pesar de dormir tarde, su madre logra conciliar el sueño con facilidad y descansa profundamente. Este estilo de vida no ha sido constante a lo largo de su vida; el cambio se produjo hace aproximadamente dos años, tras una operación en la mano. Durante su recuperación, sus hijos le aconsejaron evitar las tareas del hogar para no forzar su cuerpo, lo que llevó a Jiang a tomar más siestas durante el día. Con el tiempo, este nuevo horario se convirtió en un hábito estable.

Más allá de sus horarios poco convencionales, Yao Songping sostiene que la verdadera clave de la longevidad de su madre radica en su mentalidad. “Comer bien, dormir bien y disfrutar de una taza de té verde a diario es importante. Pero lo que realmente marca la diferencia es su mentalidad”, explicó. Jiang Yueqin evita la ira, no guarda rencores y no se toma los problemas demasiado en serio, lo que le permite vivir con serenidad y claridad emocional.

Este enfoque hacia la vida, junto con sus hábitos diarios, ha contribuido a que Jiang Yueqin celebre más de un siglo de vida, convirtiéndose en un ejemplo de longevidad y bienestar en su comunidad.