Trump se comunica con gobernador de Minnesota y envía al Zar de la Frontera tras asesinato de Alex Pretti

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado medidas en respuesta al asesinato de Alex Pretti en Minnesota, enviando al Zar de la Frontera, Tom Homan, a la ciudad de Minneapolis para supervisar la situación. Esta decisión fue comunicada al gobernador del estado, Tim Walz, durante una conversación telefónica que ambos mantuvieron, la cual Trump describió como “muy positiva” y en la que ambos parecían estar alineados en sus objetivos.

El asesinato de Pretti, ocurrido el pasado fin de semana, ha generado preocupación en la comunidad local y ha llevado a Trump a ofrecer apoyo federal. En su mensaje a través de la plataforma Truth Social, el presidente destacó que su administración ha tenido éxito en la reducción de la delincuencia en diversas ciudades, incluyendo Minneapolis, y afirmó que la colaboración con el estado podría ser beneficiosa para abordar la situación actual.

Durante la llamada, Trump mencionó que Walz había solicitado asistencia federal y que ambos acordaron explorar la posibilidad de reducir el número de agentes federales en Minnesota, buscando una colaboración más coordinada en la aplicación de las leyes de inmigración, especialmente en lo que respecta a delincuentes violentos. La oficina de Walz calificó la conversación como “productiva” y se mostró abierta a trabajar con la administración federal.

Trump también indicó que Homan, quien tiene experiencia en el área, se comunicará con el gobernador para discutir la situación de los delincuentes bajo custodia en el estado. Según el presidente, Walz expresó su satisfacción por la llegada de Homan a Minnesota, lo que sugiere un enfoque colaborativo entre las autoridades estatales y federales.

Por otro lado, la medida ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores, que la consideran irresponsable. Sin embargo, Trump defendió su enfoque, argumentando que su administración ha logrado avances significativos en la lucha contra la delincuencia en otras ciudades donde ha intervenido.

En el contexto más amplio, el asesinato de Pretti y la respuesta de Trump se producen en un momento en que la violencia y la seguridad pública son temas candentes en el debate nacional, lo que podría influir en la agenda política de cara a las próximas elecciones.