Valentino Garavani: el legado del diseñador que brilló en la moda y dejó huella en el cine con sus cameos

La muerte de Valentino Garavani, ocurrida el 19 de enero de 2026 a los 93 años, ha reavivado el interés por su legado en la alta costura y su faceta como ícono cultural en el cine.

Valentino, conocido por su elegancia y su influencia en el mundo de la moda, también dejó una huella en la cultura pop a través de sus cameos en películas. Su participación en el cine no solo reflejó su personalidad, sino que también acercó su figura a nuevas audiencias, quienes pudieron conocerlo más allá de las pasarelas.

Uno de sus cameos más memorables tuvo lugar en 2006 en la película “El diablo viste a la moda”, donde apareció en una escena clave durante un evento de moda. En esta breve pero significativa aparición, Valentino se rodeó de editores, modelos y otras figuras influyentes, lo que subrayó su estatus en la industria. La película, que buscaba retratar el mundo del “fashion business”, utilizó su presencia como un guiño a la vieja guardia del lujo y la alta costura, haciendo que su cameo resonara con aquellos familiarizados con el sector.

Diez años después, Valentino volvió a la pantalla en “Zoolander 2” (2016), donde su participación fue más irónica y se alineó con el tono exagerado de la comedia. En esta ocasión, se unió a una serie de diseñadores y personalidades que parodiaron el mundo de la moda, mostrando que, a pesar de su imagen clásica, también poseía un agudo sentido del humor y una comprensión del juego mediático que rodea a la industria.

Fundador de su propia casa de moda en Roma en 1959, Valentino Garavani se destacó por su glamour y el icónico “Rojo Valentino”, vistiendo a actrices, primeras damas y miembros de la realeza. Aunque sus cameos no fueron su principal legado, sí contribuyeron a que su figura se mantuviera relevante entre las nuevas generaciones, quienes quizás lo conocieron primero a través del cine.

Tras su fallecimiento, las escenas de sus apariciones en películas han vuelto a circular en redes sociales, recordando al diseñador no solo como un maestro de la alta costura, sino también como un ícono cultural que trascendió el ámbito de la moda.