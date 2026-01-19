Fiscalía de Ñuble descarta intencionalidad en incendios y atribuye su origen a negligencia humana en investigaciones en curso

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, informó que los recientes incendios en la región, que han afectado más de 6 mil hectáreas, no presentan indicios de intencionalidad, sino que se atribuyen a negligencia. En total, se han registrado 15 incendios en los últimos días, y la fiscal destacó que, aunque no hay detenidos hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar el origen de los siniestros.

Mansilla explicó que “no hay ningún indicio de que puedan ser intencionales, pero sí podrían ser incendios negligentes”. La fiscal regional subrayó que la mayoría de los incendios, aproximadamente el 90%, son causados por acciones humanas, ya sea por negligencia o intencionalidad. Sin embargo, en el caso de Ñuble, hasta ahora no se ha encontrado evidencia que sugiera que los incendios fueron provocados deliberadamente.

La fiscal también mencionó que se están llevando a cabo pericias mecánicas y químicas en los lugares afectados, y que existe una alta probabilidad de determinar el origen de los incendios en localidades como Pinto, Quillón y San Nicolás. “Si eso fuese así, eventualmente el origen de los incendios sería negligencia eléctrica”, apuntó Mansilla.

Respecto a la posible implicación de terceros en los incendios, la fiscal indicó que podría haber responsabilidades relacionadas con negligencias, especialmente si se involucran empresas. “De haber negligencia, hay responsabilidad, (por ejemplo) de quienes no pusieron el cuidado respectivo con la norma”, agregó.

En cuanto a los plazos para esclarecer el origen de los incendios, Mansilla señaló que se estima que las pericias químicas y mecánicas tomarán alrededor de dos meses. “Es demasiado pronto para determinar eso sin perjuicio de aquello de los incendios que ya hemos estado aclarando”, concluyó.

En un contexto relacionado, Claudia Altamirano, hija de una víctima del incendio en Lirquén, compartió detalles sobre el trágico suceso, que se desencadenó tras recibir un mensaje de WhatsApp. Además, se encontraron un machete y un hacha quebrada cerca de una pared manchada con sangre, lo que añade un elemento de preocupación a la situación.

Por otro lado, la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga está programada para el 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones del Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares. En el ámbito financiero, la Comisión para el Mercado Financiero ha entregado el visto bueno final a una entidad que comenzará a operar en un año, con herramientas para identificar territorios con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.