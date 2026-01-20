Valdivia habilita puntos de acopio para apoyar a familias afectadas por incendios en Ñuble y Bío Bío

En Valdivia, región de Los Ríos, se han establecido puntos de acopio para apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales en las regiones del Bío Bío y Ñuble.

El Coliseo Municipal de Valdivia se ha convertido en uno de los principales lugares para recibir donaciones. Según informaron las voluntarias del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Montserrat Chante y Jóse Faigor, hasta el mediodía de este lunes, cerca de 150 familias ya habían llegado para dejar sus aportes. Las voluntarias destacaron que “lo que más se ha traído es agua, pero también es lo que más se va a necesitar, entonces sigan trayendo e intenten que no solamente sean bidones, sino también botellas individuales”.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, indicó que los requerimientos actuales incluyen agua potable en bidones sellados, alimentos no perecibles y alimentos para mascotas. En este último caso, se recomendó que los alimentos sean de tipo húmedo, ya que muchos animales han sufrido heridas que dificultan la ingesta de comida seca.

Las donaciones pueden realizarse en el Coliseo Municipal de Valdivia entre las 9:00 y 21:00 horas, hasta el próximo viernes 23 de enero. Además, la Cruz Roja en la zona también ha habilitado un punto de acopio, según confirmó Gabriela Cantillane, directora de Juventud Filial de la organización en Valdivia.

Otras comunas de la región de Los Ríos también están estableciendo puntos de acopio, cuyas ubicaciones se están comunicando a través de sus respectivas redes sociales.