CDE acusa a Cathy Barriga de fraude millonario y solicita 37 años de cárcel y $33 mil millones en indemnización

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrentará una audiencia de preparación de juicio oral el 2 de febrero, donde se examinarán las acusaciones en su contra.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una acusación formal contra Barriga ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando una pena de 37 años de prisión. Esta solicitud es más severa que la del Ministerio Público, que ha pedido 23 años, y se basa en el monto defraudado durante su gestión municipal, que asciende a aproximadamente $33 mil millones. El CDE argumenta que Barriga estableció una estructura financiera en la municipalidad con el fin de eludir los controles internos, y que los delitos cometidos formaron parte de una política de liberación artificial de recursos para programas que carecían de financiamiento real.

En su presentación, el CDE detalló que la ex alcaldesa llevó a cabo maniobras que comprometieron el patrimonio público, incluyendo la eliminación de obligaciones contables y la falta de financiamiento al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), lo que afectó directamente a la comunidad. Además, el CDE ha interpuesto una demanda civil de indemnización de perjuicios contra Barriga, por el mismo monto de $33 mil millones, argumentando que ella “realizó, instruyó y consintió diversas maniobras defraudatorias” que socavaron los mecanismos de control establecidos por la ley.

La audiencia del 2 de febrero será crucial, ya que se revisarán las acusaciones del CDE, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares, en un caso que ha captado la atención pública debido a la magnitud de las irregularidades denunciadas. La situación de Barriga se complica aún más con la presión de la opinión pública y la necesidad de rendir cuentas por su gestión al frente de la municipalidad de Maipú.