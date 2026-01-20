Boric urge al Senado a aprobar Ley de Incendios y critica la falta de avance en su tramitación urgente

El presidente Gabriel Boric visitó Chillán, en la región de Ñuble, para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan la zona y urgió la aprobación de la Ley de Incendios.

Durante su visita, Boric estuvo acompañado por alcaldes locales y el gobernador regional, Óscar Crisóstomo. En este contexto, el mandatario hizo un llamado a los legisladores para que se apruebe la Ley de Incendios, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. “La ley de incendios está en la Comisión de Hacienda del Senado, nosotros le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Esperamos que esto se vote a la brevedad”, afirmó Boric.

El presidente también mencionó el plan de ordenamiento territorial que su gobierno ha despachado y que actualmente está en estudio en la Contraloría. “Todas esas cosas nosotros esperamos que vean la luz, por cierto, a la brevedad y hemos estado trabajando en eso”, agregó.

Boric destacó la importancia de la discusión que se ha dado en la Cámara de Diputados respecto a la Ley de Incendios, donde algunas normas propuestas fueron rechazadas. “Es importante que la ciudadanía conozca cuáles son las posiciones que se han tenido en la Cámara de Diputados, pero yo me quiero centrar en lo positivo”, subrayó.

En un gesto de unidad, el presidente también mencionó su reciente reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, señalando que en situaciones de emergencia es crucial actuar juntos, independientemente de las diferencias políticas. “Yo no le pregunto a ninguno de los alcaldes en qué partido milita. Todos somos Chile y punto. Estamos todos trabajando unidos y esto incluye la empresa privada, el rol que cumple la empresa privada en el combate de incendios también es muy importante”, concluyó Boric.

Los incendios forestales han sido un problema recurrente en Chile, especialmente en la temporada de verano, y la Ley de Incendios busca establecer un marco legal más robusto para la prevención y combate de estos siniestros.