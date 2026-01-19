Nuevo escándalo en el caso de María Ercira Contreras: nieta revela que Mónica Kleinert es la nueva imputada en la investigación

Un nuevo desarrollo ha surgido en la investigación sobre la desaparición de María Ercira Contreras, quien se extravió el 12 de mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas, donde se encontraba celebrando el Día de la Madre. Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida, ha informado que Mónica Kleinert, propietaria del fundo, ha sido formalmente imputada en el caso.

La vocera de la familia Contreras explicó que existen dos líneas de investigación en este caso. La primera se centra en la desaparición de María Ercira, que podría estar relacionada con delitos graves como secuestro, homicidio o encubrimiento. La segunda línea se refiere a la obstrucción de la investigación, que se activó tras la revisión de un perito del expediente del caso.

Hernández detalló que el 13 de mayo, un día después de la desaparición de su abuela, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió una orden fiscal para rescatar 24 horas de grabación de video del fundo. Sin embargo, un oficial que acudió a realizar esta tarea no se llevó las grabaciones solicitadas, lo que generó dudas sobre la cadena de custodia de la evidencia. Mónica Kleinert, según la nieta, firmó un acta junto a un inspector, lo que podría constituir un delito de falsificación de documento público, ya que no se habrían entregado las grabaciones requeridas.

“Mónica presenta un escrito, a través de su abogado, diciendo que ella es imputada en esta arista por cómo se relatan los hechos. Se lo aceptaron ahora en enero y ahora ella es interviniente en la causa”, agregó Carla Hernández, subrayando la gravedad de la situación y la implicación de Kleinert en el caso.

La familia de María Ercira Contreras continúa buscando respuestas sobre su paradero y espera que la investigación avance para esclarecer los hechos que rodean su desaparición.