Davos 2023: La élite global se reúne para debatir sobre Trump, economía y el futuro de la inteligencia artificial

La ciudad suiza de Davos acoge desde hoy a las élites globales en la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM), un evento que se desarrolla en un contexto de tensiones internacionales y cambios geopolíticos significativos.

La cumbre, que se extenderá durante cinco días, se inicia bajo el lema “El espíritu del diálogo” y se espera que aborde temas cruciales como el impacto de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, en el orden internacional. Trump, quien busca desmantelar normas comerciales y ha tomado decisiones controvertidas como la amenaza de anexar Groenlandia, liderará la mayor delegación estadounidense en la historia del foro, compuesta por más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, así como cinco secretarios de gabinete y otros altos funcionarios.

Borge Brende, presidente y director ejecutivo del FEM, enfatizó la importancia del diálogo en tiempos de incertidumbre, afirmando que “no es un lujo, sino una necesidad urgente”. La reunión de este año se considera trascendental debido a la transformación geoeconómica y tecnológica que enfrenta el mundo.

Entre los temas que se discutirán, se prevé que Trump se reúna con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes del G7 para abordar la situación en Ucrania y buscar apoyo para las garantías de seguridad tras un posible acuerdo de paz con Rusia. Además, se espera que los líderes europeos aprovechen la ocasión para discutir la situación de Groenlandia y presionar a Trump para que reconsidere su postura sobre aranceles a aliados de la OTAN.

La economía global también será un punto focal del foro. A pesar de las tensiones comerciales y la incertidumbre política, la economía mundial ha mostrado cierta resiliencia, en parte gracias a las inversiones en inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento proyectado del 3,1% para 2026 plantea preocupaciones, especialmente con la deuda global alcanzando niveles históricos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que la situación de la deuda en varios países africanos es alarmante.

La inteligencia artificial se perfila como otro tema central, con la participación de líderes tecnológicos como Satya Nadella de Microsoft y Jensen Huang de Nvidia. Aunque la IA tiene un gran potencial en sectores como la medicina y la educación, también plantea desafíos, como la posible eliminación de empleos administrativos y la exacerbación de la brecha digital. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtió que la IA podría eliminar la mitad de los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos años, lo que resalta la necesidad de una inversión significativa en capacitación profesional.

La desinformación y la ciberseguridad se identifican como riesgos globales críticos, lo que subraya la urgencia de establecer regulaciones efectivas.

Este año, el FEM marca un cambio significativo en su liderazgo, siendo la primera reunión sin su fundador Klaus Schwab, quien renunció en abril de 2025. Aunque se le acusó de malversación de fondos, una investigación independiente no encontró conducta delictiva, sino solo irregularidades menores.