Pancha Merino revela dolorosa traición de su prometido Andrea Marocchino con psicóloga de 41 años en escándalo amoroso

La panelista chilena Pancha Merino se pronunció sobre la supuesta infidelidad de su expareja, Andrea Marocchino, en medio de un escándalo mediático.

En declaraciones a Glamorama, Merino afirmó: “Andrea es parte de mi pasado, y de un pasado que no me trae buenos recuerdos… Al contrario”. Esta respuesta surge tras las especulaciones sobre una presunta traición por parte de Marocchino, quien no ha confirmado los rumores. La situación se complica con la aparición de Beatriz, una psicóloga de 41 años que trabaja como promotora y que, según versiones, habría estado involucrada con el italiano.

Los rumores indican que Marocchino y Merino, quienes estaban comprometidos desde 2022, pasaron tiempo juntos en el departamento de ella en Reñaca en febrero de 2025. Durante ese periodo, ambos asistieron a la Gala del Festival de Viña, donde se mostraron felices y unidos, con Merino luciendo un vestido amarillo inspirado en un diseño de Olivier Theyskens que Madonna usó en 1998, mientras que Marocchino optó por un elegante smoking.

Se menciona que durante esos días, Andrea habría conocido a Beatriz, quien formaba parte de un equipo de surf en la misma localidad. Posteriormente, se reportó que Marocchino comenzó a salir con amigos solteros con mayor frecuencia, visitando un local de moda en Las Condes llamado Bardot, inaugurado en mayo. En junio, Rosario, una habitual del lugar, capturó imágenes del italiano con una mujer, que se presume es Beatriz, y afirmó que ambos se dieron un beso de aproximadamente cinco segundos.

La relación entre Merino y Marocchino llegó a su fin en julio, cuando ella expresó en la revista Velvet: “Yo me enamoré de un hombre y el 20 de julio fue otra persona la que se fue (del hogar que habían formado). Ese no era mi Andrea. Y no volvió nunca más, ni para mí ni para mis niños que lo adoraban”. La historia de Beatriz ha sido ampliamente comentada en las revistas del corazón en las últimas semanas, avivando aún más el interés mediático en este triángulo amoroso.