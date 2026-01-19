Alejandro Tabilo enfrenta un nuevo revés tras su eliminación en el Australian Open y la salida de su entrenador

Alejandro Tabilo, el tenista chileno, ha tenido un inicio complicado en el calendario ATP tras ser eliminado del Australian Open y enfrentar otra mala noticia.

El jugador, actualmente en la posición 79 del ranking ATP, no logró superar la primera ronda del Australian Open, siendo derrotado por el francés Quentin Hyles, quien ocupa el puesto 85 en el ranking. Tabilo perdió en sets corridos con parciales de 6-2, 6-2 y 7-6, lo que refleja un debut poco prometedor en el primer Grand Slam de la temporada. A lo largo de su carrera, los torneos de Grand Slam no han sido su fuerte, siendo su mejor actuación en el Australian Open en 2020, cuando alcanzó la segunda ronda.

Además de su eliminación, Tabilo enfrenta un cambio significativo en su equipo técnico. Según reportes de Radio ADN, el tenista se ha quedado sin su entrenador Horacio Matta, quien ha estado a su lado durante aproximadamente un año y medio. La separación se produjo tras la participación de Tabilo en el ATP 250 de Hong Kong y, según la emisora, se llevó a cabo en buenos términos, sin conflictos entre ambos. Matta ha regresado a Estados Unidos, donde dirige una academia de tenis.

Hasta el momento, Tabilo no ha hecho declaraciones públicas sobre la situación de su entrenador ni ha anunciado quién será su nuevo coach para el resto de la temporada. Este cambio en su equipo técnico es especialmente relevante, ya que el tenista chileno se prepara para regresar a Chile la próxima semana, donde competirá en el Challenger de Concepción.