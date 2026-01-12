Uruguay se prepara para desbancar al Costanera Center con el Cipriani Resort, la nueva torre más alta de Sudamérica

El Costanera Center, inaugurado en 2012 en la comuna de Providencia, se convirtió en su momento en el edificio más alto de Sudamérica, alcanzando una altura de 300 metros y centrando su enfoque en el comercio. Sin embargo, en 2026, se prevé que el Cipriani Resort Residences & Casino, ubicado en Punta del Este, Uruguay, supere esta marca con una torre que alcanzará los 320 metros de altura.

Este nuevo complejo, que representa una inversión de 500 millones de dólares, incluye una primera etapa que se espera sea inaugurada en 2026. Los departamentos del Cipriani Resort están proyectados para ser entregados a partir de 2027, con precios que comienzan en 1,7 millones de dólares.

Con la finalización de este proyecto, el Cipriani Resort no solo se convertirá en el edificio más alto de Sudamérica, sino que también cambiará el panorama arquitectónico de la región. A diciembre de 2025, el ranking de los cinco edificios más altos de Sudamérica se verá afectado por esta nueva construcción, que desplaza al Costanera Center de su posición de liderazgo.