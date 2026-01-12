Familia de joven fallecido en Talcahuano recibe apoyo de parientes de Jorge Matute Johns tras trágica pérdida

Caroline Olivares, madre de Cristóbal Miranda, quien perdió la vida tras ser agredido en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, ha recibido apoyo de la familia de Jorge Matute Johns, un caso emblemático de desaparición y muerte en Chile. Matute Johns desapareció el 20 de noviembre de 1999 y su cuerpo fue encontrado años después, lo que ha llevado a un acercamiento entre ambas familias en busca de justicia.

En una entrevista con Canal 19 Bío Bío Televisión, Olivares compartió su sorpresa al verse involucrada en una situación similar a la de Matute Johns, afirmando: “Yo jamás me imaginé que iba a verme envuelta en una situación parecida con mi familia (caso Matute Johns)”. La madre de Cristóbal expresó su esperanza de que el sistema judicial actuará de manera más efectiva en su caso, señalando: “Sé que todo lo que no sucedió con la familia Matute, lamentablemente, la justicia que ellos no tuvieron, sé que el sistema judicial, la prensa, la sociedad, aprendió de esa trágica muerte y de esa impunidad que tuvieron en aquel tiempo y confío en que no va a pasar lo mismo con nosotros”.

El abogado de la familia Miranda, Remberto Valdés, ha indicado que solicitarán prisión preventiva para los 16 jóvenes involucrados en el ataque, quienes habrían planeado el crimen a través de un chat en Instagram. Valdés afirmó: “Respecto de los coautores materiales, la formalización tendrá que seguir su curso de manera armónica de acuerdo a los precedentes; por lo tanto, nosotros vamos a pedir siempre la calificación del delito como homicidio y respecto de todo vamos a pedir la prisión preventiva y presidio perpetuo”.

El abogado también destacó la solidez de la evidencia, asegurando que hay pruebas contundentes de la existencia de un grupo concertado para atacar a los hermanos Miranda, afirmando: “Tenemos certeza de que había 16 personas en el chat de Instagram que estaban concertadas para ‘pitiarse a los hermanos Miranda’. Eso es sí o sí. Es una verdad absoluta dentro de la evidencia de la carpeta investigativa”.