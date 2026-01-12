Aumenta la oferta de seguros para mascotas en Chile: nuevas coberturas en salud, alimentación y servicios veterinarios

Los seguros médicos para mascotas están en auge en Chile, ofreciendo diversas coberturas que incluyen desde atención veterinaria hasta cremación.

En los últimos años, el mercado de seguros para mascotas ha crecido significativamente en Chile, permitiendo que no solo los humanos, sino también los animales, principalmente perros y gatos, accedan a este tipo de protección. Recientemente, se ha lanzado un nuevo producto llamado ‘Alto Costo Mascotas‘, desarrollado por SURA en colaboración con el Instituto Neurológico Veterinario, que está diseñado exclusivamente para perros. Este seguro cubre enfermedades y accidentes, con un deducible por evento de 10 UF y un límite anual de 500 UF, lo que equivale a aproximadamente 20 millones de pesos chilenos. Su costo mensual es de 0,5 UF más IVA, lo que se traduce en cerca de 23.600 pesos.

Los requisitos para acceder a este seguro son que las mascotas tengan entre 3 meses y 11 años, aunque al momento de la contratación solo se aceptan perros de hasta 6 años. Nicolás Pons, gerente de Capacidad Autonomía, Salud y Hábitat de Seguros Sura, comentó que “los dueños de mascotas buscan soluciones que les den tranquilidad frente a los costos veterinarios, que pueden ser muy elevados”. Pons añadió que estos seguros responden a una necesidad concreta y anticipó un crecimiento sostenido en este sector, sugiriendo que en el futuro, la protección para mascotas será tan esencial como lo es actualmente para las personas.

Catalina Gálvez, jefa comercial de segmento individual de Queplan.cl, destacó que actualmente existen 14 opciones de seguros para mascotas, con precios que oscilan entre 13.900 y 40.000 pesos mensuales. Los seguros más populares son aquellos que ofrecen coberturas completas, que incluyen prestaciones hospitalarias y ambulatorias, principalmente para perros y gatos. Sin embargo, el mercado también ofrece alternativas más económicas que permiten elegir coberturas específicas, como hospitalización, urgencias o atención ambulatoria, e incluso planes para animales exóticos como hurones, hámsteres, aves y reptiles.

Además, algunos seguros incluyen descuentos en alimentos, limpieza dental, peluquería y cremación. Daniel Diez, miembro de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros Chile (Acoseg), enfatizó la importancia de que los clientes evalúen si buscan descuentos en servicios como peluquería o una protección financiera ante accidentes y enfermedades graves. “En general, al igual que en salud para las personas, lo recomendable es partir por lo segundo, ya que son los gastos imprevistos los que realmente pueden resultar caros para una familia”, concluyó Diez.