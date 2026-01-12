Jordi Castell critica la hipocresía de famosos tras la muerte de Andrés Caniulef: “¿Dónde estaban en vida?”

Jordi Castell ha expresado críticas contundentes hacia las reacciones públicas tras el fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, señalando un alto grado de “hipocresía” en los mensajes emitidos por diversas figuras del espectáculo.

Castell, conocido rostro de la televisión chilena, cuestionó la sinceridad de las muestras de cariño que han surgido tras la muerte de Caniulef, sugiriendo que muchos de estos homenajes no se ofrecieron mientras el periodista estaba vivo. “Cosas que no tengo ningún interés en entender y es el nivel de hipocresía de la gente que trabaja en televisión y de los medios, ensalzando cada vez que se muere un muerto, porque no hay muerto malo”, afirmó Castell en un mensaje que ha resonado en las redes sociales.

El fotógrafo y presentador lamentó que, tras su fallecimiento, algunos lo estén exaltando como un ícono del espectáculo y un periodista exitoso, sin haberle brindado ese reconocimiento en vida. “¿Se lo dijeron alguna vez en su cara? ¿Lo reconocieron como buen periodista?”, cuestionó Castell, quien también criticó que muchos de los mensajes de condolencia se centraran en la condición de VIH de Caniulef o en imágenes que circulan repetidamente en las redes.

Además, Castell denunció lo que describió como un “morbo decadente” en torno a las expresiones públicas de condolencias, sugiriendo que la cobertura mediática parece buscar más el protagonismo que un homenaje genuino. En este contexto, hizo un llamado a mostrar respeto hacia la familia de Caniulef, especialmente considerando que sus padres se encuentran en un momento de profundo duelo.

La muerte de Andrés Caniulef ha generado un amplio debate en las redes sociales sobre la forma en que se recuerda a los artistas y periodistas tras su fallecimiento, y la autenticidad de las reacciones que surgen en esos momentos.