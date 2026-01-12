Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC y llama a un cambio generacional y profundo en el partido

El senador Francisco Huenchumilla ha decidido renunciar a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC) a través de una carta dirigida a la directiva del partido, en la que expresa su preocupación por la falta de unidad y propósito dentro de la colectividad. Huenchumilla, quien asumió el cargo en julio de 2025, argumenta que el partido se encuentra atrapado en una inercia que lo ancla al pasado y que carece de un proyecto común que fomente la fraternidad entre sus miembros.

En su misiva, el senador señala: “me he percatado que somos presos de una inercia, anclada en el pasado, en un conjunto y subconjuntos de grupos y lotes que forman un verdadero archipiélago, sin propósitos comunes en una lucha interna en que no prima la fraternidad de un proyecto común”. Huenchumilla considera que es el momento de un cambio profundo y un recambio generacional en la dirección del partido, enfatizando la necesidad de reorganizar y modernizar la DC, desde la formación política de sus militantes hasta el establecimiento de una sólida disciplina y lealtad a los acuerdos.

El senador también hace un llamado a utilizar nuevas tecnologías como herramientas de comunicación con la ciudadanía y a definir una identidad clara basada en la ética del cristianismo. En este contexto, Huenchumilla expresa su deseo de que una nueva generación asuma la conducción del partido, sugiriendo que los ocho diputados de la DC tienen un papel importante que desempeñar en este proceso.

“Siento que debo dar un paso al costado para que se inicie un nuevo proceso, donde nos sinceremos, donde hagamos una profunda autocrítica y donde ataquemos los males que nos aquejan; por eso estoy tomando esta decisión”, afirma en su carta. Además, destaca que la estructura partidaria debe enfocarse en trabajar directamente con todos los sectores sociales a lo largo del territorio, como se hacía en el pasado.

Finalmente, Huenchumilla formaliza su renuncia a su calidad de presidente subrogante y vicepresidente titular de la directiva nacional de la DC, marcando un hito en la historia reciente del partido, que enfrenta desafíos significativos en su búsqueda de renovación y cohesión interna.