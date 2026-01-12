Calendario de pagos 2026 del Subsidio al Empleo Joven: fechas clave y montos para beneficiarios y empleadores

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un programa gubernamental que busca mejorar los ingresos de jóvenes trabajadores de entre 18 y 25 años, tanto dependientes como independientes. Este beneficio está dirigido a aquellos que se encuentran en el 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y que tienen sus cotizaciones al día.

La normativa establece que el subsidio puede ser recibido directamente por los jóvenes o, alternativamente, por los empleadores que contratan a estos beneficiarios, actuando como un incentivo para fomentar su incorporación al mercado laboral. En este último caso, el monto que se paga equivale a un tercio del valor original del subsidio.

El calendario de pagos del Subsidio al Empleo Joven para el año 2026 ha sido establecido, con pagos que se realizarán el último día hábil de cada mes, con un desfase de tres meses. Las fechas de adjudicación son las siguientes: enero 30 (renta de octubre 2025), febrero 27 (renta de noviembre 2025), marzo 31 (renta de diciembre 2025), abril 30 (renta de enero 2026), mayo 29 (renta de febrero 2026), junio 30 (renta de marzo 2026), julio 31 (renta de abril 2026), agosto 31 (renta de mayo 2026), septiembre 30 (renta de junio 2026), octubre 30 (renta de julio 2026), noviembre 30 (renta de agosto 2026) y diciembre 30 (renta de septiembre 2026).

El monto del subsidio se determina en función del salario del beneficiario. Aunque el subsidio suele ser anual y se paga en agosto, los adelantos mensuales se calculan en tres tramos. El tramo A incluye a quienes tienen rentas iguales o inferiores a $294.377, con un subsidio que puede oscilar entre $1 y $44.157. El tramo B abarca a quienes tienen rentas entre $294.377 y $367.971, recibiendo aproximadamente $44.157. Por último, el tramo C es para aquellos con rentas superiores a $367.971 e inferiores a $662.348, quienes pueden recibir entre $44.157 y $1.

Este subsidio es parte de una serie de iniciativas gubernamentales destinadas a apoyar a los jóvenes en su inserción laboral y mejorar su situación económica.