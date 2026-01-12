Nicolás Guerra en la mira de Instituto de Córdoba: el delantero chileno podría dar el salto al extranjero

Nicolás Guerra, exdelantero de Universidad de Chile, podría continuar su carrera en el extranjero tras no ser renovado por el club para la temporada 2026.

El jugador de 27 años se encuentra actualmente como agente libre y, según información de Radio La Red de Argentina, el Instituto de Córdoba ha mostrado interés en ficharlo. Este sería el primer paso de Guerra en su carrera fuera de Chile, lo que representa una nueva etapa en su trayectoria profesional.

El medio argentino destaca que el Instituto de Córdoba está decidido a incorporar al atacante, aunque también hay otros clubes chilenos que han manifestado interés en su contratación. Esto sugiere que Guerra podría tener varias opciones para continuar su carrera, tanto en el extranjero como en su país natal.

Durante la temporada 2025, Nicolás Guerra tuvo una destacada actuación con Universidad de Chile, participando en 37 partidos, donde logró marcar seis goles y proporcionar seis asistencias. Además, fue parte del equipo que se coronó campeón de la Supercopa de Chile, lo que resalta su contribución al club durante su tiempo allí.