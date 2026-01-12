Andrés Caniulef: el sueño de ser alcalde y su compromiso con el servicio social antes de su partida

Andrés Caniulef, el reconocido rostro de la televisión chilena, reveló en agosto de 2023 su deseo de incursionar en la política, aspirando a convertirse en alcalde de una comuna vulnerable. En una entrevista en el programa “45 Minutos Con…”, el periodista compartió sus sueños de infancia, manifestando su anhelo de que los recursos públicos beneficien a quienes más lo necesitan.

Caniulef, originario de la Región de Ñuble, recordó sus humildes comienzos y cómo su familia vivió en una vivienda situada entre los pueblos de Huépil y Yungay. “Desde muy pequeño, incluso cuando vivía en El Bosque, tuve claro que me gustaría ser alcalde de una comuna pobre”, confesó, enfatizando su compromiso con el bienestar social.

Durante la conversación, el periodista expresó su frustración ante los escándalos de corrupción que han afectado a la política chilena. “Me da lata que se roben la plata o se despilfarre en cualquier cosa. O sea, ¿para qué te echas cien lucas más a los bolsillos? Mejor comparte con la gente que de verdad lo necesita”, afirmó, subrayando su vocación de servicio y su deseo de hacer las cosas de manera diferente.

En 2025, tras su salida de Canal 13, Caniulef reiteró su interés por la política, lo que generó críticas de algunos colegas que cuestionaron sus motivaciones, sugiriendo que su interés era más económico que altruista. Sin embargo, él respondió con serenidad: “¿A qué le temen? No sé. Yo estoy tranquilo buscando darle un nuevo sentido a mi vida. Amor y paz para todos”, declaró en una entrevista con El Filtrador.

Andrés Caniulef falleció recientemente, dejando un legado en el mundo del espectáculo y un sueño de servicio público que resonó en sus últimas declaraciones.