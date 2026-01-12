Paulo Garcés, campeón de América, se une a la Tercera División B para aportar su experiencia y liderazgo al club

La Corporación Social y Deportiva Buenos Aires de Parral ha confirmado el fichaje del experimentado arquero Paulo Garcés, quien se une al equipo de Tercera División B a los 41 años.

A través de sus redes sociales, el club anunció la incorporación de Garcés, destacando su trayectoria en el fútbol chileno. En el mensaje oficial, se menciona que el nuevo jugador aporta “jerarquía, experiencia y pasión”, y se le reconoce como un “campeón de América” tras haber sido parte del equipo nacional que ganó la Copa América en 2015.

El comunicado del club subraya que Garcés tiene un “objetivo claro”: ofrecer lo mejor de su carrera, su experiencia y liderazgo al servicio de la institución. Se enfatiza que su llegada no solo refuerza la portería del equipo, sino que también representa un impulso hacia un “sueño colectivo” de crecimiento y profesionalismo.

Paulo Garcés, quien ha tenido una destacada carrera en clubes como Colo Colo y Universidad Católica, jugó en 2025 para Unión San Felipe. Tras finalizar su contrato con este último, regresa a su ciudad natal, Parral, donde el club lo recibió con un mensaje de bienvenida: “Bienvenido a tu casa, Paulo. Bienvenido a tu ciudad, Parral. Bienvenido a un club que cree, sueña y lucha”.

Con esta incorporación, la Corporación Social y Deportiva Buenos Aires de Parral busca fortalecer su plantilla y avanzar en su objetivo de competir en el ámbito profesional del fútbol chileno.