Incendio en la Patagonia argentina consume casi 12 mil hectáreas y afecta a comunidades locales en Chubut

Un incendio forestal en Puerto Patriada, Chubut, ha devastado 11.970 hectáreas y afecta a varias localidades de la Patagonia argentina.

El incendio, que comenzó el 5 de enero en las cercanías de Puerto Patriada, ha llevado a la evacuación de quince familias y ha impactado gravemente en áreas de bosques nativos y establecimientos agropecuarios. Según el Gobierno de Chubut, un total de 560 personas, incluyendo combatientes y equipos de apoyo, están trabajando para controlar el fuego, que sigue activo.

El parte oficial del gobierno indica que, aunque se realizaron tareas de control el sábado, la velocidad del viento aumentó después del mediodía, reactivando algunos sectores del incendio. En la zona, se están utilizando dos helicópteros con helibalde, dos aviones cisternas, tres aviones anfibios y un avión hidrante de gran capacidad, que puede descargar hasta 15.000 litros de agua.

Las localidades más afectadas incluyen El Hoyo y Epuyén, que son parte de la Comarca Andina, un área conocida por su belleza natural y que atrae a numerosos turistas. La situación ha llevado a la evacuación preventiva de vecinos y turistas, así como al abastecimiento de insumos esenciales para enfrentar la emergencia.

La Fiscalía que investiga el incendio ha determinado que este se originó de manera intencional, utilizando combustible. Además de este foco, Chubut enfrenta otro incendio activo en Puerto Café, dentro del parque nacional Los Alerces, aunque la superficie afectada aún no ha sido determinada.

En la provincia, también hay otros dos incendios que han sido controlados pero no extinguidos: uno en Loma de la Chancha y El Turbio, que ha arrasado 3.000 hectáreas, y otro en El Engaño y Río Pico, que ha afectado 5 hectáreas.

El Gobierno Nacional ha desplegado 295 brigadistas para asistir a las provincias afectadas, con 232 de la Nación y 63 de la provincia de Córdoba. Las condiciones de sequía y los fuertes vientos han complicado la situación, no solo en Chubut, sino también en otras provincias de la Patagonia. En Santa Cruz, el incendio en el parque nacional Los Glaciares ha quemado 764 hectáreas y permanece contenido. En Río Negro, hay dos focos de incendio, uno controlado y otro contenido, mientras que Neuquén reporta tres incendios, de los cuales dos están activos.