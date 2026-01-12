Gran Concierto por la Hermandad celebrará 80 años del Nobel de Gabriela Mistral con música y comunidad en Estación Mapocho

El 12 de enero, el Centro Cultural Estación Mapocho acogerá una nueva edición del Gran Concierto por la Hermandad, que rendirá homenaje a Gabriela Mistral en el marco del 80 aniversario de su Premio Nobel de Literatura.

Este evento, que se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más significativos de Chile, cuenta con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que celebra sus 75 años. Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, subrayó la importancia de la cultura en el desarrollo del país, afirmando que “como gremio creemos firmemente que el desarrollo del país no solo se construye con infraestructura, sino también fortaleciendo el acceso a la cultura”.

La edición de 2026 del concierto incluirá una obra inédita del compositor chileno Sebastián Errázuriz, inspirada en el legado de Mistral, y será dirigida por la reconocida Alejandra Urrutia. Este evento, producido por Vibra Clásica, se presenta como uno de los más convocantes de la música clásica en el país, ofreciendo acceso gratuito a la comunidad.

Alejandra Urrutia, quien también es fundadora de Vibra Clásica, destacó que el Gran Concierto por la Hermandad es “más que un evento cultural, es una invitación a detenernos y recordar lo esencial: que podemos y necesitamos hacer comunidad”. La música, según Urrutia, tiene el poder de unir a las personas en un espacio común, alejándolas del ruido y la fragmentación.

El concierto reunirá a músicos profesionales, coros ciudadanos, voces infantiles y agrupaciones comunitarias, creando una experiencia de gran escala que busca transformar la música en un espacio de encuentro y pertenencia. En esta ocasión, el eje temático será la infancia, un aspecto central en la obra de Mistral, y el programa artístico se enfocará en su visión protectora y comprometida con los niños y niñas, conectando su legado con los desafíos sociales actuales.

Desde su inicio en 2019, el Gran Concierto por la Hermandad ha sido un punto de encuentro ciudadano, caracterizado por su excelencia artística y su acceso gratuito, permitiendo que miles de personas se acerquen a la música clásica en un entorno patrimonial. En esta edición, se lanzará la iniciativa “Luca por Nuca”, que invita a la ciudadanía a realizar una donación simbólica de $1.000 pesos para contribuir a la sostenibilidad del evento.