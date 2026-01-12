Adulto mayor baleado en Maipú tras resistir encerrona: delincuentes huyen sin llevarse el vehículo

Un adulto mayor fue baleado en Maipú tras resistirse a un asalto en su vehículo el pasado domingo por la noche.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas cuando un hombre de 65 años se encontraba conduciendo su automóvil particular por la avenida Segunda Transversal, en la intersección con Central Gonzalo Pérez Llona. En ese momento, dos individuos que se desplazaban en un vehículo en dirección opuesta lo interceptaron, lo que llevó al conductor a retroceder y colisionar con un tercer automóvil, causando daños menores.

A pesar de que los asaltantes inicialmente huyeron tras la colisión, regresaron poco después y amenazaron al hombre con armas de fuego mientras este permanecía solo en su vehículo. Durante un forcejeo, el adulto mayor opuso resistencia, lo que provocó que los delincuentes dispararan en varias ocasiones, resultando en una herida en una de sus piernas.

El capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada de Carabineros, confirmó que “ante la resistencia que opuso la víctima, se efectuó una cantidad indeterminada de disparos, provocándole una lesión en una de sus piernas producto del disparo con arma de fuego”.

El hombre fue trasladado al Hospital El Carmen, donde se encuentra fuera de riesgo vital. Los dos asaltantes lograron escapar sin haber concretado el robo. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en las calles de la comuna de Maipú, donde los robos con violencia han aumentado en los últimos meses.