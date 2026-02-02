Resultados de la PAES 2026: ¿Cuándo son las postulaciones y fechas clave para ingresar a las universidades?

Desde las 08:00 horas de este lunes 5 de enero, más de 200 mil estudiantes que presentaron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) entre el 1 y el 3 de diciembre del año pasado, han podido acceder a sus puntajes y comenzar el proceso de postulación a las universidades que participan en el Proceso de Admisión 2026.

Un total de 47 universidades forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior, ofreciendo alrededor de 2 mil programas académicos en todo el país. Además, 29 de estas instituciones están habilitadas para otorgar cupos a estudiantes a través del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), que apoya a jóvenes de establecimientos públicos con un acompañamiento constante.

Este año, 44 universidades también se han sumado al programa Más Mujeres Científicas, que destina 3.358 cupos para fomentar la inclusión de mujeres en áreas de ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas.

Para participar en el proceso de postulación, los estudiantes deben tener en cuenta que, además del puntaje obtenido en la PAES, se consideran las notas de la enseñanza media (NEM) y el ranking de notas.

Las fechas clave del Proceso de Admisión 2026 son las siguientes: el 8 de enero se cierra el periodo de postulaciones; el 19 de enero se publicarán los resultados del proceso de selección de las universidades; el 20 de enero comenzará el primer periodo de matrícula; y el 22 de enero se cerrará este primer periodo. Posteriormente, del 23 al 29 de enero, se llevará a cabo un segundo periodo de matrícula.