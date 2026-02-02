Conductor ebrio provoca accidente que deja a bebé de tres días con lesiones leves en Recoleta, detienen al responsable

Una lactante de tres días resultó con lesiones leves tras un accidente vehicular en Recoleta, donde el conductor de una furgoneta estaba ebrio.

En la madrugada de este lunes, un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de avenida Recoleta con calle Muñoz Gamero, cuando una furgoneta que circulaba a alta velocidad colisionó por alcance a un automóvil detenido en un semáforo en rojo. En el vehículo afectado viajaba una pareja junto a su hija recién nacida, quien, afortunadamente, se encontraba correctamente asegurada en una silla de seguridad infantil, lo que ayudó a evitar lesiones graves. Tanto la madre como la lactante fueron trasladadas de manera preventiva a un centro asistencial, donde se diagnosticó a la bebé con una contusión leve.

El impacto del choque activó una alarma de rescate, lo que llevó a la rápida intervención de Bomberos de la Primera Compañía de Conchalí. Testigos del accidente informaron que el conductor de la furgoneta, un ciudadano peruano, y su acompañante mostraban evidentes signos de ebriedad. Tras el accidente, el conductor intentó huir, pero fue detenido por vecinos del área, mientras que su copiloto se quedó en el lugar, habiendo sufrido una contusión al golpear su cabeza contra el parabrisas, aunque se negó a recibir atención médica.

El teniente Diego Vega, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Norte, confirmó la detención del conductor por conducción en estado de ebriedad. “Carabineros de la subcomisaría Recoleta Sur detuvieron a un sujeto adulto que, bajo los efectos del alcohol, habría provocado un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta. En el hecho se vio involucrada una lactante de tres días de vida”, declaró Vega.

El conductor de la furgoneta, que resultó con lesiones leves en un brazo, fue puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte para enfrentar las responsabilidades penales correspondientes. Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y el uso de dispositivos de seguridad para menores en vehículos.