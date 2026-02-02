Gobierno actualiza instructivo para traspaso digital de mando y establece renuncia de cargos de confianza el 11 de marzo

El Gobierno de Chile ha difundido un nuevo instructivo sobre el “Traspaso digital de gobierno”, que establece las pautas para el cambio de mando presidencial y la entrega de información a las nuevas autoridades, en preparación para la asunción del Presidente electo, José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

Este proceso es coordinado por la División de Coordinación Interministerial del Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Álvaro Elizalde, quien fue designado por el Presidente Gabriel Boric para liderar la transición. Por su parte, Claudio Alvarado, exministro de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, ha sido nombrado por Kast para supervisar el traspaso.

El instructivo, que actualiza el documento utilizado en el traspaso de 2021, incluye una novedad significativa: la renuncia formal de todo el personal de confianza a partir del 11 de marzo. Esta medida busca establecer un cierre administrativo ordenado y homogéneo en todas las carteras, evitando interpretaciones discrecionales sobre el término de funciones. Elizalde enfatizó que “se instruye formalmente que los cargos de confianza, todos sin excepción, renuncian el 11 de marzo”.

El documento también detalla que cada ministerio debe cargar la información relevante a través de la plataforma digital traspaso.digital.gob.cl, abarcando ocho áreas clave: programática y de gestión, personal, financiera, inventario, legal, administrativa, participación ciudadana y auditoría interna. Además, se incluye un apartado para que cada ministerio añada otros antecedentes que considere importantes para la nueva administración.

La semana pasada, los ministerios de Interior, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia emitieron instrucciones generales que refuerzan el carácter digital del proceso, asegurando que las nuevas autoridades tengan acceso a la información de manera rápida y eficiente. Elizalde destacó que esto permitirá a las nuevas autoridades contar con toda la información necesaria “con mucha celeridad”.

El instructivo también establece que los funcionarios adscritos a la Alta Dirección Pública no están sujetos a esta renuncia, dado que su régimen está regulado por un marco normativo diferente. Además, se prevé la realización de reuniones bilaterales una vez que el Presidente electo designe a su nuevo gabinete, con el objetivo de garantizar un traspaso de mando ejemplar y transparente.