Josefina Fiebelkorn presenta a su nueva pareja Bastián Rehr y cierra un capítulo tras su separación de Jorge Arecheta

Josefina Fiebelkorn ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales tras compartir una imagen con su nueva pareja, Bastián Rehr, marcando un nuevo capítulo en su vida personal.
La actriz, conocida por su trabajo en diversas producciones televisivas, había confirmado a mediados del año pasado su separación de Jorge Arecheta, con quien estuvo casada durante más de dieza años y tuvo un hijo. Desde la ruptura, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, evitando comentarios sobre sus nuevas relaciones.
Recientemente, se conoció que Jorge Arecheta fue vinculado sentimentalmente con la actriz Octavia Bernasconi, con quien trabajó en la teleserie “Los Casablanca”, emitida por Mega. Por su parte, comenzaron a surgir rumores sobre una posible nueva relación de Fiebelkorn, aunque hasta ahora no había revelado detalles sobre su vida amorosa.
Con su reciente publicación, Josefina Fiebelkorn ha decidido mostrar por primera vez el rostro de su actual pareja, Bastián Rehr, quien había aparecido en algunas de sus publicaciones anteriores sin ser identificado. Rehr es un publicista graduado en 2018 de la Universidad del Pacífico y, según el medio La Cuarta, tuvo una relación previa con María Trinidad García Imboden, hija de la actriz Francisca Imboden.
La decisión de Fiebelkorn de compartir este momento con sus seguidores indica un avance en su vida personal, en un periodo que ha estado marcado por cambios significativos. La actriz ha optado por abrirse a su audiencia, mostrando su felicidad en esta nueva etapa.