EEUU defiende su acción contra Maduro en la ONU: “No estamos en guerra ni ocupando Venezuela”

Estados Unidos reafirmó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU que no está en guerra con Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, declaró que “no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo” y subrayó que la detención de Maduro no implica una ocupación del país. Waltz defendió la acción de las fuerzas estadounidenses, que arrestaron a Maduro, a quien calificó de “narcotraficante” y aseguró que será juzgado por los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense en los últimos quince años.

Waltz afirmó que “Maduro no es solo un narcotraficante acusado. Era un presidente ilegítimo. No era un jefe de Estado”. En su intervención, el embajador acusó al líder venezolano y a sus aliados de haber manipulado el sistema electoral para mantener un control ilegítimo sobre el poder.

Durante la sesión, representantes de países como Colombia, China y Rusia criticaron la operación estadounidense, lo que llevó a Waltz a cuestionar la legitimidad de la ONU si se otorga el mismo trato a un “narcoterrorista ilegítimo” que a un presidente democráticamente elegido.

El embajador también destacó que la acción fue una “acción policial” en cumplimiento de la responsabilidad del presidente de EE.UU. para proteger a los estadounidenses, tanto dentro como fuera del país, de un fugitivo que ha sido responsable del narcoterrorismo que ha causado la muerte de miles de estadounidenses.

Waltz recordó que el expresidente Donald Trump había ofrecido a Maduro múltiples oportunidades para resolver la situación por la vía diplomática. “Creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela, la región y el mundo es estabilizar la región y hacer que el vecindario en el que vivimos sea un lugar mucho mejor y más seguro”, afirmó.

Finalmente, el embajador concluyó que Estados Unidos no dudará en actuar para proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo y busca la paz, la libertad y la justicia para el pueblo venezolano.