Fichajes estelares: tres ex estrellas de Europa llegan a relanzar sus carreras en el fútbol chileno para 2026

El mercado del fútbol chileno se prepara para la temporada 2026 con la llegada de tres jugadores destacados que buscan relanzar sus carreras tras haber tenido un pasado brillante en Europa.

Uno de los nombres que ha captado la atención es el uruguayo de 37 años, quien ha sido fichado por Rangers para el Torneo Ascenso. Este jugador, que comenzó su carrera en Juventud Las Piedras, fue reclutado por el Inter de Milán, donde se destacó como máximo goleador en el Torneo Primavera de Italia. A lo largo de su trayectoria, ha tenido pasos por clubes importantes como Sporting de Lisboa y Mónaco, aunque su fortuna en estos equipos fue variable. También jugó en Spezia, Genoa y Dijon, donde tuvo un notable desempeño al ser el goleador de la Segunda División de Francia en la temporada 2010-2011, anotando 23 goles.

Otro fichaje relevante es el de Gonzalo Escalante, quien hasta agosto de 2025 formaba parte del Cádiz en la Segunda División española. Escalante, un volante central que brilló en el Eibar, se unió a la Lazio de Italia, donde permaneció durante tres temporadas, aunque tuvo cesiones a Alavés y Cremonese. En 2023, el Cádiz lo adquirió por 2,5 millones de euros, y ahora se ha anunciado su traspaso a Deportes La Serena.

El tercer jugador en cuestión es un talentoso volante que llegó a Coquimbo para portar la camiseta ‘10’, anteriormente usada por Matías Palavecino. Este futbolista inició su carrera en Boca Juniors a los 15 años y tuvo breves pasos por La Masía y Atalanta. En Boca, fue considerado una gran promesa y fue cedido a la Juventus como parte del acuerdo para el regreso de Carlos Tévez al club argentino. Sin embargo, su tiempo en Italia se limitó a un amistoso con el primer equipo, pasando la mayor parte en el equipo Primavera. Tras su regreso a Boca, tuvo pasos por Unión de Santa Fe, Universidad de Concepción y Charlotte, y en 2025 revitalizó su carrera en Blooming de Bolivia, donde anotó 14 goles en 46 partidos.

Estos movimientos en el mercado de fichajes reflejan la dinámica del fútbol chileno, donde jugadores con experiencia internacional buscan nuevas oportunidades para destacar en el ámbito local.