Dos adolescentes detenidos en San Bernardo tras disparos injustificados y hallazgo de armas de fuego en su poder

Dos adolescentes de 14 años fueron arrestados por Carabineros en el centro de San Bernardo, tras ser sorprendidos con armas de fuego, luego de recibir denuncias sobre disparos en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:15 horas en la calle Baquedano N° 802, donde la policía fue alertada sobre la presencia de disparos injustificados en la vía pública. Con la información proporcionada por testigos, que incluía descripciones de la vestimenta de los sospechosos, se llevó a cabo un patrullaje preventivo en el área.

Los efectivos policiales localizaron a dos individuos que coincidían con las descripciones en la intersección de calle Enrique Mac Iver con Malaquías Concha. Durante un control de identidad investigativo, se encontraron en su poder dos armas de fuego a fogueo y munición sin percutar, lo que llevó a su detención y posterior traslado a una unidad policial.

Las armas incautadas fueron identificadas como una pistola a fogueo marca Bruni y una pistola a fogueo marca Beretta modelo PX4, ambas sin modificaciones. Además, en una pasarela cercana se hallaron cinco cartuchos percutados a fogueo y 29 cartuchos calibre 9 mm a fogueo sin percutar.

Los adolescentes, que no tenían antecedentes policiales, quedaron a disposición de las autoridades competentes. Los detalles del procedimiento fueron comunicados al Ministerio Público, que ahora espera instrucciones del fiscal de turno. Asimismo, se informó al Juzgado de Familia de San Bernardo, conforme a la normativa vigente.