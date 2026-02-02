Latife Soto anticipó la caída de Nicolás Maduro horas antes de su detención, sorprendiendo al mundo con su predicción

Este sábado, la noticia de la detención de Nicolás Maduro y su esposa por parte de las autoridades estadounidenses ha sorprendido al mundo, tras ser confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este acontecimiento ha generado un gran revuelo internacional, especialmente porque horas antes, la médium chilena Latife Soto había anticipado este desenlace en el programa «Podemos Hablar» de Chilevisión.

Durante la emisión del programa, conducido por Diana Bolocco, Latife Soto realizó varios vaticinios sobre el futuro político de Venezuela, destacando que para el año 2026, Maduro ya no estaría en el país. “Él en el 2026 ya no va a estar en Venezuela… ese sistema de él ya cae”, afirmó la médium. Además, Soto sugirió que la caída de Maduro sería inminente, indicando que “le queda poquito (…) lo van a sacar”. En sus declaraciones, mencionó que la situación de Maduro era crítica, afirmando que su ambición de poder lo llevaba a no querer soltar el control del país, y que eventualmente sería retirado bajo ciertas condiciones, como la posibilidad de viajar a naciones como Turquía o Rusia.

Latife Soto también proporcionó un marco temporal para estos eventos, señalando que entre el 7 y el 15 de enero se produciría un cambio significativo, describiendo una imagen de un dron que ubica a Maduro, lo que llevaría a su traición y entrega. Estas predicciones se volvieron virales en las redes sociales, especialmente tras la confirmación de la captura de Maduro y su esposa, quienes ahora enfrentan un juicio en Nueva York.

La repercusión de las declaraciones de Soto ha sido notable, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en medios de comunicación y plataformas digitales, donde muchos usuarios han expresado su asombro por la coincidencia entre sus vaticinios y los acontecimientos recientes.