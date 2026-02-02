María Gracia Omegna desmiente rumores de romance con Max Salgado y reafirma su amistad en entrevista exclusiva

Los rumores sobre un posible romance entre María Gracia Omegna y Max Salgado han captado la atención del público y los medios de comunicación en Chile. A inicios de este año, la interacción entre ambos actores en redes sociales generó especulaciones sobre una relación amorosa, especialmente tras sus respectivas separaciones.

La situación comenzó a tomar fuerza cuando Max Salgado publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que decía: «Una María Gracia les desea un feliz 2026», lo que llevó a muchos a pensar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Esta publicación, junto con otras apariciones conjuntas en redes sociales, avivó los rumores, especialmente considerando que ambos actores habían terminado sus relaciones sentimentales en meses recientes. María Gracia Omegna se separó de Gabriel Urzúa, mientras que Max Salgado también quedó soltero tras su ruptura con Octavia Bernasconi.

Ante el creciente interés de la prensa y los comentarios en redes sociales, María Gracia Omegna decidió aclarar la situación en una entrevista con el medio La Cuarta. La actriz fue clara al afirmar: «No es verdad» refiriéndose a los rumores de un romance. Además, destacó su relación con Salgado, indicando que «es de mis mejores amigos», con lo que buscó poner fin a las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso.

Con estas declaraciones, Omegna reafirmó que su conexión con Salgado se basa en una sólida amistad, desmintiendo así las versiones que apuntaban a un romance en el inicio de 2026. La situación ha dejado claro que, a pesar de la cercanía entre ambos, no hay una relación amorosa en curso.