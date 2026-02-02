Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta lograr una transición segura tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país asumirá el control de Venezuela hasta que se logre una transición segura tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Mar-a-Lago este sábado, Trump proporcionó detalles sobre el arresto de Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico y crimen organizado en Nueva York. El mandatario estadounidense subrayó que la operación se llevó a cabo sin que se registraran bajas entre el personal estadounidense ni pérdidas de equipo militar.

Trump afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se pueda establecer una transición “segura, adecuada y prudente”. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de evitar que personas que no prioricen el bienestar del pueblo venezolano asuman el control del país. “No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en cuenta el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela”, declaró.

El presidente también destacó que su administración busca “paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela”, incluyendo a muchos venezolanos que residen actualmente en Estados Unidos y desean regresar a su país. Trump insistió en que la permanencia de Estados Unidos en Venezuela es necesaria hasta que se produzca una transición adecuada, reiterando que no se permitirá que la situación actual se repita.

La declaración de Trump se produce en un contexto de creciente tensión en Venezuela, donde la crisis política y económica ha llevado a un éxodo masivo de ciudadanos y a un deterioro de las condiciones de vida. La comunidad internacional ha estado atenta a los acontecimientos en el país sudamericano, y la postura de Estados Unidos podría tener implicaciones significativas en la dinámica política de la región.