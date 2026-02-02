Rescate exitoso de menor en el río Maullín, mientras un adulto sigue desaparecido en la búsqueda

Dos personas, un adulto y una menor de 18 años, cayeron al río Maullín en la Región de Los Lagos, en un área rural cercana a la playa. La emergencia ha movilizado a unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt y de Los Muermos para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate.

Este incidente ocurrió en horas de la tarde, y hasta el momento, la menor ha sido rescatada con éxito, mientras que el adulto continúa desaparecido. Las autoridades han desplegado en la zona a Carabineros, un bote salvavidas y un dron de búsqueda y rescate (DronSar UAV) para facilitar las operaciones de rescate.

Las condiciones del río y la situación del rescate están siendo monitoreadas de cerca por los equipos de emergencia, quienes trabajan para localizar al adulto desaparecido. La comunidad local se mantiene atenta a los avances en la búsqueda, que se desarrolla en un entorno rural donde el acceso puede ser complicado.