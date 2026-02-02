El 2025 brilla con talento y carisma: los triunfadores del Copihue de Oro deslumbran en la televisión chilena

El 2025 se ha consolidado como un año destacado para la televisión chilena, con figuras que han brillado en la pantalla y han capturado la atención del público, como lo evidencian los recientes premios Copihue de Oro. Entre los ganadores, José Antonio Neme se alzó con el galardón a Mejor Animador, destacándose por su carisma y habilidad para conectar con la audiencia. Neme, conocido por su aguda mirada analítica y su sentido del humor, ha logrado posicionarse como el rey de las comunicaciones en el país, recibiendo elogios por su capacidad de alternar entre el análisis y la comedia.

Por su parte, Karen Bejarano, conocida como “la queen”, se llevó su cuarto Copihue a Mejor Conductora, reafirmando su estatus en el Festival de Viña y su habilidad para cautivar a la audiencia con su presencia escénica y su destreza en la conducción. Su estilo ha sido descrito como una mezcla de elegancia y humor, lo que le ha permitido conectar profundamente con el público.

El programa “Fiebre de Baile”, que ha sido un éxito rotundo en 2025, ha contado con la participación de Cony Capelli, quien ha demostrado su versatilidad y talento en la pista de baile. Capelli ha sido reconocida por su capacidad de entretener y por su conexión con los televidentes, lo que la ha llevado a ser nominada a Reina Pop.

En el ámbito de los noticieros, Juan Manuel Astorga ha hecho un notable regreso, siendo aclamado por el público tras su salida de Meganoticias. Su retorno ha sido comparado con el mito del Ave Fénix, logrando recuperar su lugar en la televisión y ganando el Copihue por su trabajo en el central de noticias.

El programa “Mucho Gusto” también ha tenido un año exitoso, superando a “Contigo en la Mañana” y llevándose el Copihue de Oro. Este programa ha sabido conectar con la audiencia a través de un formato dinámico y entretenido, lo que ha contribuido a su popularidad.

En el ámbito de la comedia, el programa “Detrás del Muro” ha recuperado la esencia de “Morandé con Compañía”, logrando atraer a un público que extrañaba ese tipo de humor. La imitación de “Tomás Mochatto” y la historia de amor entre “La Señorita Chofi” y “El Sargento Tapia” han sido destacados como los momentos más memorables del año.

El fenómeno de las marionetas y títeres de “31 Minutos” ha continuado rompiendo récords en YouTube, con catorce millones de visitas en su canal. Este programa, creado por los periodistas Pedro Peirano y Álvaro Díaz, ha sido reconocido como Artista del Año en los Copihue de Oro, gracias a su mirada irónica sobre la sociedad.

Finalmente, la música también ha tenido su protagonismo, con artistas como Luchito, quien celebró 40 años de carrera y fue premiado por su trayectoria. El 2025 ha sido un año redondo para la televisión chilena, con un enfoque en el entretenimiento que ha logrado sacar a la audiencia de sus problemas cotidianos y sumergirla en historias de amor, traiciones y humor.