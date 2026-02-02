Estados Unidos lanza un histórico bombardeo en Caracas y captura a Nicolás Maduro y su esposa en operación militar

El 3 de enero de 2026, Venezuela vivió un hecho sin precedentes al ser objeto de un ataque militar por parte de Estados Unidos, marcando la primera vez en la historia reciente que un país extranjero lleva a cabo una acción bélica en su territorio.

La capital, Caracas, amaneció bajo un intenso bombardeo y una operación militar coordinada, según informó el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que durante el ataque se logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa. En redes sociales, los ciudadanos venezolanos compartieron numerosos videos que documentan la magnitud del ataque, mostrando misiles impactando en áreas cercanas a edificios residenciales y en medio de una población civil que se encontraba en la zona.

Los reportes iniciales indican que el foco principal del ataque fue el fuerte militar Tinua, uno de los bastiones del ejército venezolano. A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento no se han confirmado bajas entre la población civil, aunque la situación es crítica y muchos ciudadanos quedaron atrapados en medio del bombardeo.

Donald Trump, a través de sus redes sociales, destacó el éxito de la operación militar, afirmando que tanto Maduro como su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país. El presidente estadounidense anunció que a las 11:00 a.m. se dirigirá a la nación para ofrecer más detalles sobre el ataque y sus implicaciones.

Este bombardeo se produce un día después de que Maduro se reuniera con representantes de China, quienes habrían reafirmado su apoyo al mandatario venezolano en medio de su controvertido gobierno. Además, el ataque se da solo dos días después de que Estados Unidos realizara un ataque en las costas venezolanas contra lo que se alegó eran fábricas de drogas.