Consulta si tienes derecho al Beneficio por Años Cotizados: Aporte mensual adicional para pensionados desde 2026

Desde 2026, se ha implementado el Beneficio por Años Cotizados, que proporciona un aporte mensual adicional en Unidades de Fomento (UF) a las personas pensionadas por vejez o invalidez que estén afiliadas a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o compañías de seguros de vida y que tengan 65 años o más.

Para acceder a este beneficio, las mujeres deben haber cotizado al menos 120 meses (equivalente a 10 años), mientras que los hombres requieren un mínimo de 240 meses (20 años). El máximo de meses cotizados que se considera para este beneficio es de 300, ya sea de forma continua o discontinua, lo que equivale a 25 años de cotización.

El monto que se otorga corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un límite de 2,5 UF mensuales, lo que se traduce en el máximo de 25 años de cotizaciones. Este beneficio se suma directamente a la pensión que ya reciben los beneficiarios, y es importante destacar que aquellos que no tengan fondos en su cuenta de pensiones, es decir, que su saldo sea cero, también recibirán este aporte.

Los interesados en verificar si son elegibles para el Beneficio por Años Cotizados pueden hacerlo a través del portal ChileAtiende. Para consultar, deben ingresar su RUT y fecha de nacimiento en el sitio web, y luego hacer clic en el botón ‘consultar‘.

Este nuevo beneficio se suma a otras iniciativas de apoyo a los pensionados, como la Pensión Garantizada Universal y el Aporte Familiar Permanente, que también están en vigor desde 2026.