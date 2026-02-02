José Antonio Kast aplaude captura de Maduro y llama a la unidad regional para restaurar la democracia en Venezuela

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció sobre la reciente captura de Nicolás Maduro, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificando el hecho como “una gran noticia para la región”. A través de su cuenta en X, Kast afirmó que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y que desde su gobierno operan estructuras criminales y terroristas que amenazan la paz y la seguridad en América Latina.

Kast, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo, hizo un llamado a los gobiernos de América Latina para coordinar el “regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación de su sistema democrático y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”. En su publicación, enfatizó que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”.

La detención de Maduro, según Kast, es un reflejo de la crisis que ha llevado a más de 8 millones de venezolanos a abandonar su país, además de desestabilizar a la región a través del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, su postura contrasta con la del actual presidente Gabriel Boric, quien condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Boric aboga por una solución pacífica a la crisis venezolana, instando al diálogo y al multilateralismo, y rechazando la violencia y la injerencia extranjera como métodos de resolución.

La situación en Venezuela ha sido un tema de preocupación internacional, y la intervención militar de Estados Unidos ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional, reflejando las tensiones políticas en la región.